Investiti 100mila euro per Progetto Voucher patenti

L’intervento, promosso dall’Assessorato, prevede l’erogazione di un voucher formativo per un importo pari all’80% del costo complessivo dell’intervento richiesto, per un valore massimo di 2 mila 30 euro, subordinato all’effettivo conseguimento della patente ovvero del certificato di qualificazione. La spesa complessiva dell’azione è pari a 100 mila euro a valere su fondi regionali.

"L'iniziativa - spiega l'assessore degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy (nella foto) - mira, da una parte, a formare autisti da inserire nel mercato del lavoro del settore del trasporto di persone, per il quale sussiste una difficoltà di reperimento in ambito locale e, dall’altra, garantisce una tutela sociale delle persone disoccupate, in coerenza con gli interventi già avviati nell’ambito del programma operativo FSE 2014/20".

Il tutto è previsto da due protocolli di intesa che sanciscono la collaborazione con le società concessionarie di trasporto pubblico locale su gomma e con i Consorzi di Autoscuole. Berschy auspica che "il voucherpossa tradursi in effettive opportunità occupazionali per le persone che accedono alla misura".

.Le domande di ammissione al voucher formativo possono essere presentate a decorrere dal 23 marzo 2020 fino al 24 aprile 2020. Le domande devono essere presentate esclusivamente a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso lo sportello allestito, al piano terra del palazzo sede dell’Assessorato degli Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti, in Piazza della Repubblica n. 15, Aosta.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0165 274950 oppure 0165274556.Tutte la documentazione può essere reperita sul sito internet della Regione al seguente url https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/formazione/voucher_patente_d_e_cqc_persone_i.aspx