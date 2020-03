Rocco Schiavone: confermato il casting alla Cittadella dei Giovani

Si farà il casting per la quarta serie della fiction Rocco Schiavine in programma mercoledì 11 marzo dalle 10 alle 18 e giovedì 12 marzo dalle 9,30 alle 14 in Cittadella dei Giovani, lo ha reso noto la Film Commission Valle d’Aosta.

La decisione è stata presa in ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e in seguito a concertazione tra Cittadella dei Giovani, Film Commission e responsabili del casting. Nell’occasione verranno messe in atto tutte le misure logistiche e organizzative previste dal Governo.

Nello specifico gli addetti al casting regoleranno il flusso dei candidati al fine di evitare affollamento e predisporranno la sala casting in modo da osservare l’adeguato distanziamento tra i soggetti convenuti, assicurando inoltre la frequente aerazione dell’ampia sala e la disinfezione delle superfici; nella struttura sarà inoltre garantita la disponibilità di strumenti per l’igienizzazione della cute.

Film Commission ricorda inoltre che il casting e la ricerca veicoli sono riservati ai soli residenti in Valle d’Aosta e che eventuali candidati provenienti da altre regioni non verranno ammessi.

La Cross Productions cerca uomini e donne dai 18 ai 70 anni e bambini e bambine dai 6 agli 11 anni residenti in Valle d’Aosta, e in particolare: uomini 25/50 anni che dovranno indossare divise delle forze dell’ordine (altezza 175/180, taglia 48/52); -uomini e donne 30/60 anni che possiedano uno smoking, per gli uomini, e un abito lungo da sera per le donne; uomini e donne maggiorenni, con volti e fisico particolari, non ordinari; bambini e bambine 6/11 anni che dovranno essere accompagnati al casting da un genitore.

La produzione sta cercando anche alcune autovetture: BMW tipo serie 1 colore grigia o blu o altri colori (no bianca, no nera); auto berlina familiare cinque porte tipo Peugeot 308 (non ultimo modello) con interni spaziosi; Fuoristrada tipo Suzuki Vitara modello inizio anni 2000 o in alternativa un'utilitaria un po' vissuta, (con leggeri graffi o piccole ammaccature); Suv tipo Jeep o un pick up; berlina modello Hyundai Pica; furgoncino tipo Fiorino Fiat; Panda 4x4 verde (vecchio modello serie fino al 2002).

Ogni eventuale variazione verrà prontamente comunicata e pubblicata sulla pagina Facebook e sul sito di Film Commission Vallée d’Aoste www.filmcommission.vda.it. Per ogni ulteriore informazione scrivere a schiavonecasting@gmail.com.