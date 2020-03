CORONAVIRUS: CINQUE FAMIGLIE IN ISOLAMENTO IN ALTRETTANTI NUOVI COMUNI CONTAGIATI DAL VIRUS

Il bollettino dei contagiati in Valle d’Aosta segnala quattro nuovi esami al primo tampone in altrettanti comuni: si tratterebbe di nuclei familiari di Roisan, Champdepraz, Chatillon e Montjovet. Questa mattina, è poi giunta la conferma di un contagio accertato (ma non ad Arvier come erroneamente indicato in precedenza).

A oggi, dunque, sono otto i contagiati accertati che sono in isolamento domiciliare a Pontey, La Salle, e Pré-Saint-Didiér dei quali un bambino in età pediatrica, due ragazzi appena maggiorenni e quattro adulti.

Tutti avrebbero contratto il virus in seguito al contatto con persone provenienti dai focolai in Lombardia, Ligura ed Emila Romagna.

Al momento sono 57 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto ordinanza per isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

Le condizioni generali di salute di tutte le persone che sono seguite dai medici del Servizio sanitario regionale non destano particolari criticità se non la manifestazione di lievi sintomi influenzali. Per il tramite del Servizio di igiene e sanità pubblica e del 118 viene loro garantita assistenza continua.