Arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti una coppia di valdostani

Ancora un nuovo risultato positivo delle Fiamme Gialle nell’incessante lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio valdostano. Nella mattinata di ieri, nei pressi del casello autostradale di Nus, è stato allestito un posto di blocco volto a controllare il traffico veicolare diretto al capoluogo regionale, composto da due pattuglie di finanzieri del Gruppo di Aosta.

Intorno all’ora di pranzo, è stata individuata una autovettura da sottoporre a controllo. Già dai preliminari accertamenti sui due occupanti, B.C. e F.L., eseguiti in collegamento radio con la Sala Operativa della Guardia di Finanza, in capo ad entrambi, sono stati riscontrati precedenti penali specifici nel settore degli stupefacenti; per tale ragione i militari operanti hanno deciso di approfondire il controllo in caserma.

Le operazioni di perquisizione personale, eseguite nei locali del Gruppo di Aosta, hanno permesso di rinvenire più involucri di varie dimensioni, contenenti un totale di circa 159,8 gr. di cocaina, 15,5 gr. di eroina e 3,9 gr. di hashish. Nella disponibilità dei due, sono stati, altresì, rinvenuti € 2.500,00, in tagli da 50, provento dell’attività di spaccio.

È così scattata anche la perquisizione presso il domicilio delle due persone fermate, a seguito della quale sono stati rinvenuti ulteriori 51,6 gr. circa di hashish, due bilancini di precisione, 3 coltelli, circa 26,6 gr. di sostanza da taglio e arnesi vari riportanti residui di sostanza stupefacente, poiché utilizzati per il taglio e il confezionamento della stessa. Il sostituto procuratore Francesco Pizzato, pm di turno, ha disposto, successivamente all’arresto della coppia in questione, l’associazione di entrambi al carcere.