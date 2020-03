CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Casa indipendente in vendita a Charvensod Felinaz-Creton

A Charvensod, in fr. Felinaz-Creton, in una zona tranquilla e immersa nel verde, VENDESI porzione di casa in bifamiliare composta da un'ampia zona giorno con soppalco, bagno di sevizio e balcone con vista su Aosta. Al piano inferiore sono presenti 2 camere da letto con altrettanti bagni. All'esterno terrazza, cortile e area verde. Completano la proprietà una grande taverna a volte e 2 posti auto esterni. Riscaldamento autonomo a gpl + camino a legna. € 250.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it