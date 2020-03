Quattro sciatori soccorsi dal Sav

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto per il recupero di tre sciatori nella zona del Canale dei Tedeschi (Toula, Courmayeur) che hanno riferito di un distacco che li ha interessati, facendo perdere ad uno di essi il materiale e mettendoli in condizione di non poter procedere in sicurezza lungo la discesa.

Uno di loro ha un problema traumatico ad un ginocchio. Riferiscono di non essere stati sepolti dalla neve.

Si è concluso un secondo intervento in elicottero sempre a Courmayeur, Canale del Vess, per il recupero di sciatori illesi, in difficoltà.