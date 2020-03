Saint Nicolas: Neve abbondante, pista fondo perfetta; si scia anche in notturna

Sull'anello di fondo realizzato a Saint Nicolas si scia in notturna. La pista perfettamente battuta è in perfette condizioni per l’abbondante nevicata.

La riapertura della pista di sci nordico di Saint-Nicolas. L'anello sarà fruibile illuminato con orario 18.30 - 21.30.

L'apertura della pista di sci nordico verrà effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni inserite nei Decreti ministeriali relativi al Virus Covid-19 e, pertanto, non saranno fruibili gli spogliatoi.

L'anello realizzato lo scorso anno dai volontari

SAINT NICOLAS UNA PERLA DELLA MONTAGNA VALDOSTANA A 25 KM DA AOSTA



Saint-Nicolas è un Comune di 330 abitanti composto da 17 frazioni appartenente alla Comunità Montana Grand Paradis. Esposto a sud, può fruire di molte ore di sole al giorno anche d’inverno e godere di un clima caldo ed asciutto. Il paese si estende dai 1000 m di Lyveroulaz, sino ai 1736 m del caratteristico villaggio di Vens che fu, in passato, importante crocevia per coloro che erano diretti in Francia o in Svizzera. Il punto più alto del Comune è la Punta Oilletta, posta a 2616 m, mentre il capoluogo è la frazione Fossaz che si trova a circa 1250 m. A fianco del paese scorre il torrente Gaboé che dà vita al particolare fenomeno geologico dei calanchi. Parlando di Saint-Nicolas non si può non citare l’Abbé Jean-Baptiste Cerlogne: ecclesiastico dal carattere umile e forte fu il primo autore di poesie in patois e della prima grammatica di francoprovenzale valdostano. Nato nell’omonimo villaggio di Cerlogne nel 1826, trascorse gran parte della vita lontano dal suo paese natale diviso tra la chiesa e la poesia, trascorse gli ultimi anni di vita a Saint-Nicolas dove morì il 5 ottobre 1910. Presso la frazione La Cure troviamo il “Musée Cerlogne” che ripercorre la vita dell’Abbé. L’offerta culturale di Saint-Nicolas si completa con il Museo Gerbore sito in località Lyveroulaz, all’interno del quale si trova l’esposizione permanente “L’epoca dei pionieri”, e con il Centre d’Etudes francoprovençales importante centro di ricerca, studio e promozione del dialetto francoprovenzale. Saint-Nicolas basa la sua economia sull’agricultura, il turismo e l’artigianato. Da sempre meta di villeggianti Saint-Nicolas ha saputo migliorare l’offerta turistica estiva ed invernale con percorsi per amanti della mountain-bike e del trekking, itinerari per racchette da neve e scialpinisti e 7 km di pista di sci nordico di cui 4,5 illuminati. Il “Bois de la tour”, caratteristica pineta adiacente alla Chiesa Parrocchiale, possiede al suo interno dei percorsi guidati per non vedenti oltre che delle aree attrezzate per pic-nic. L’artigianato del legno è un’importante peculiarità che ha da sempre caratterizzato Saint-Nicolas, paese da cui provengono alcuni tra i più importanti scultori valdostani come Gino Thomasset, Maurice Vagneur e Carlo Gadin. La Chiesa Parrocchiale di Saint-Nicolas, posta in una posizione particolarmente panoramica, è indubbiamente la “cartolina” del paese; la sua edificazione risale al diciassettesimo secolo.

La pista di fondo di Fossaz, frazione capoluogo del Comune di Saint-Nicolas, si divide di fatto in due parti. Esiste innanzi tutto un anello di 4,5 km che dal Foyer du Fond sale sino ai margini del bosco di pini noto come Bois de la tour, ne segue per un tratto il bordo nordoccidentale, ritorna quindi a ritroso fino a passare a fianco della bella parrocchiale del Seicento per poi tornare, con belle discese ed alcune “divagazioni” su e giù per il versante nordorientale, in prossimità del Foyer du fond. Percorrendo l’anello di 4,5 km, dopo un tratto pianeggiante accanto al bosco di conifere, in prossimità del monumento eretto in ricordo dell’Abbé Cerlogne, s’incontra un bivio: seguendo il percorso che scende verso destra, si può seguire l’intera pista di Fossaz (7 km): si affrontano in successione due belle discese abbastanza impegnative toccando il punto più basso della pista dal quale si notano i calanchi, curiose forme di erosione morenica. Si affronta quindi una salita abbastanza impegnativa e, dopo alcune variazioni verso il Bois de la Tour, ci si ricongiunge con l’anello di 4,5 km. Dal punto di vista panoramico il tracciato è particolarmente suggestivo, consente infatti di godere di uno splendido colpo d’occhio sulle vette che fanno corona a Pila, dalla Becca di Nona alla Punta della Pierre, passando per il Mont Emilius ; verso sud il panorama è invece dominato dalla presenza della Grivola e, verso sud-ovest, dal Monte Paramont, oltre il quale fanno capolino le cime del gruppo del Rutor. Interessante è anche la vegetazione: oltre ai pini del Bois de la Tour , il tracciato è ingentilito dalla presenza di numerose betulle dall’elegante candida corteccia. Saint-Nicolas offre inoltre la possibilità di praticare lo sci nordico anche nelle ore notturne, in un ambiente suggestivo e spettacolare si può usufruire di un anello di 2,5 km, ricavato dal tracciato principale di 4,5 km, interamente illuminato vera perla del comprensorio. PISTA ILLUMINATA: 2,5 km

Altre attività

Itinerari per racchette da neve su tutto il territorio comunale, dal villaggio di Vens si snodano suggestivi itinerari scialpinistici. Il vicino villaggio di Vetan (Comune di Saint-Pierre) completa l’offerta turistica della località.

Punti commerciali di stazione