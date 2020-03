Saison culturelle bloccata fino al 3 aprile

Il Covid 19 blocca la Saison culturelle: sono sospesi, a partire dal concerto di Vinicio Capossela in programma venerdì 6 marzo, tutti gli spettacoli e le proiezioni cinematografiche in calendario fino al 3 aprile. Per ironia della sorte questo era uno dei periodi più affollati di spettacoli: in poco meno di un mese ne erano in calendario nove, praticamente uno ogni tre giorni.

Sono sospesi ‘Ho pero il filo’ con Angela Finocchiaro (12 marzo), ‘Music for future’ con il Corps Philarmonique di Châtillon (14 marzo), ‘L’herbe de l’oubli (20 marzo), lo spettacolo musicale ‘The black Blues Brothers’ (25 marzo), il concerto del Chris Potter Trio (26 marzo), ‘String and windi del Gruppo filarmonico di Quart (27 marzo), Massimo Lopez e Tullio Solenghi (29 marzo) e il concerto dell’Orchestre du Conservatoire (3 aprile).

“Gli uffici della Struttura Attività culturali dell’Amministrazione regionale, -informa la Regione - al momento, stanno provvedendo ad una puntuale verifica, data per data, sulle possibilità di recupero, in merito alle quali verrà data tempestiva comunicazione.”