Coronavirus: sospese prestazioni ambulatoriali non urgenti

"Per ridurre la diffusione del coronavirus Covid-19 abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti tra cui la limitazione delle attività specialistiche diagnostiche ambulatoriali non urgenti negli ospedali Parini e Beauregard. Sono invece garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali salvavita. Verranno anche garantiti gli interventi chirurgici. Inoltre, per evitare il sovraffollamento, è stato ridotto il numero dei visitatori in ospedale". Sono alcune delle azioni adottate dall'Usl della Valle d'Aosta, che sono state presentate dal commissario Angelo Pescarmona, nell'ambito dell'emergenza coronavirus.E' stato anche sospeso l'accesso diretto per gli esami del sangue non urgenti all'ospedale. Davanti ai quattro poliambulatori saranno infine allestite delle tende per il pre-Triage.