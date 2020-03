CORONAVIRUS: Saliti a sette contagi in Valle d'Aosta

Sono saliti a sette i contagi in Valle d'Aosta da coronavirus Covid-19. Il dato è stato fornito dal presidente della Regione, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile valdostana per fare il punto sull'emergenza. "Finora sono state eseguiti 28 tamponi - ha aggiunto - e siamo in attesa dei risultati di cinque esami. Non c'è da drammatizzare, le situazioni sono sotto controllo, questo è il dato positivo".