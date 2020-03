Servizio di sostegno psicologico per vittime violenza di genere

“L’intervento è motivato anche alla luce dei dati che evidenziano, nel 2019, in 33 casi di violenza domestica o abuso sessuale o violenza assistita, la necessità di attivare il Nucleo Psicologico per l’Emergenza (NPE) dell’Azienda USL Valle d’Aosta”. Mauro Baccega, assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, speiga le ragione di un importante provvedimento a favore delle vittime violenze di genere.

In un’ottica di continuità delle cure tra l’ospedale ed il territorio, è importante garantire, dopo il primo supporto psicologico reso in Pronto Soccorso, l’attivazione della rete territoriale dei Servizi Psicologici (SSD Psicologia Clinica Adulti) e, in modo più esteso, favorire l’aderenza a tutti i follow up eventualmente necessari (infettivologico, ginecologico, ortopedico ecc.).

“Le disposizioni attuative approvate – aggiunge Baccega - prevedono altresì che al percorso si accompagni il supporto economico alle vittime di violenza, spesso in situazioni di grave difficoltà anche sotto tale profilo. La deliberazione prevede pertanto l’istituzione di un codice di esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni rese alle vittime di violenza di genere, avente validità 1 anno dalla data del rilascio, eventualmente prorogabile per le visite di controllo necessarie al completamento delle cure”.