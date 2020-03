Oggi venerdì 6 marzo sainte Colette – saint Martien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 6 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Rhêmes-Notre-Dame - ore 11.00

Incontro con la Comunità monastica della Koinonia de la Visitation

Sabato 7 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose e S. Messa

Domenica 8 marzo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.30

S. Messa

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2020 della Parrocchia di Maria Immacolata

Lunedì 9 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 13 marzo

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Piazza Chanoux - pomeriggio e sera

GMG diocesana

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 6 marzo sainte Colette – saint Martien

La Chiesa celebra Santa Coletta Boylet Vergine

E' nata quando ormai i genitori – il carpentiere Roberto Boylet e sua moglie Caterina – non speravano più di avere figli. L’hanno chiamata Nicoletta (familiarmente Colette) in onore di Nicola di Bari, alla cui intercessione si attribuiva la sua nascita. Colette intraprende la sua complicata esperienza religiosa a 18 anni, dopo la morte dei genitori. E la conclude a 25 su consiglio del francescano Enrico di Baume, tornando fra le Clarisse, perché si sente chiamata alla riforma degli Ordini istituiti da san Francesco. Nel 1406, a Nizza, riceve il velo da Benedetto XIII, che l’autorizza a riformare i monasteri dell’Ordine e a fondarne di nuovi. Per alcuni anni, lei vede fallire gli sforzi di riforma, e solo nel 1410 ha il suo primo monastero rinnovato a Besançon, seguìto poi da altri 16. Colette muore a Gand nel 1447.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 18,10.