L'11 marzo inizia ad Aosta processo Geenna

In ordine al procedimento penale per l'operazione Geenna contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, il Tribunale ha deciso che il processo inizierà regolarmente l'11 marzo.

"La prima udienza - spiega il presidente del Tribunale, Eugenio Gramola - verrà quindi tenuta regolarmente". "Si sono date le opportune disposizioni - aggiunge - al fine della tutela delle esigenze di ordine pubblico e di polizia di udienza e l'aula ove si svolgerà il dibattimento, pur priva delle attrezzature per la videoconferenza, richieste ma non suscettibili di fornitura in tempi brevi, è comunque stata resa pienamente idonea alla celebrazione del processo, consentendo tra l'altro un'adeguata partecipazione del pubblico anche attraverso un collegamento audio-video con l'aula al pian terreno del palazzo".

"E' stata disposta la traduzione in udienza degli imputati detenuti - conclude Gramola - sicchè da parte di questo Tribunale,è presente ogni presupposto, unitamente ad una ferma volontà, al fine di celebrare il processo nei tempi più brevi".