Famille à la Montagne aderisce a M’illumino di meno

l tema di quest’anno di M’illumino di meno , Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar, è: Aumentiamo gli alberi, le piante, il verde intorno a noi!

Il progetto Famille à la montagne entre nature et culture - cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra- rivolge un’attenzione particolare al miglioramento della qualità della vita delle famiglie che vivono la montagna, dove gli spazi esterni acquistano un'importanza strategica, a cui va rivolta una particolare attenzione tenendo conto dei benefici che possono arrivare dall'aumento degli spazi verdi.

A Morgex sarà inaugurata il prossimo 23 aprile un’innovativa area verde – il Parco della lettura - in cui i bambini avranno la possibilità di giocare con parole nuove e costruire nuove storie. Il Parco si caratterizzerà innanzitutto per la sua ambientazione naturale: si tratta infatti di un parco fluviale, costruito lungo la Dora, in cui la natura avrà un ruolo fondamentale e consentirà ai bambini di giocare in maniera diversa a seconda delle stagioni.

Non potendo in questo momento procedere alla piantumazione di un albero nel cantiere del Parco, il Comune di Morgex, capofila del progetto, ha voluto favorire il recupero dei legni esausti, proponendo la realizzazione di zone di bookcrossing negli spazi aperti al pubblico del paese. In questo modo ognuno potrà contribuire a far diventare Morgex paese del Bookcrossing. La Fondazione Sapegno ha messo a disposizione numerosi libri, per avviare la libera circolazione delle opere su tutto il territorio comunale.

<figure class="figure text-center lightgrey-bg-c2 pb-2"> <figcaption class="figure-caption text-center">Un esempio di libreria homemade - Photo by Roman Kraft on Unsplash</figcaption> </figure>

Il Programma di M'illumino di meno

venerdì 6 marzo 2020

Dalle ore 18, tutte le luci pubbliche saranno spente e, alla Tour de l’Archet, si svolgerà un concerto-reading a lume di candela. Si esibiranno gli allievi delle classi III A e B a indirizzo musicale dell’Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc.

sabato 7 marzo

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 appuntamento ancora alla Tour de l’Archet, per un atelier dedicato alla creazione di uno spazio di bookcrossing. I partecipanti potranno dare nuova vita a vecchi pallet o cassette in legno e trasformarli in uno spazio di condivisione dei libri. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso telefonando al numero 347.9928085.

Spiega Giulia Radin, direttore della Fondazione Sapegno, attuatore del Progetto per conto del Comune di Morgex: «Il 23 aprile apriremo il Parco della Lettura e sarà il compimento del nostro progetto, di due anni di lavoro intensi ma ricchi di soddisfazioni. A breve, sveleremo il programma dell’inaugurazione. Anticipo solamente che i bambini coinvolti nella fase partecipativa del progetto chiuderanno i lavori del Parco piantando l’ultimo albero previsto (per ora!): un ulteriore simbolo per dire che, insieme, è possibile costruire una comunità attenta, solidale, sostenibile, creativa».