CORONAVIRUS: SETTE CONTAGIATI IN VALLE TRA CUI UN BIMBO

Sono sette i valdostani risultati positivi al tampone virologico del Coronavirus: un bambino in età pediatrica, due ragazzi appena maggiorenni e quattro adulti. Lo ha detto oggi il direttore della Struttura sanitaria di emergenza della Usl VdA, Paolo Montagnani, nel corso di una conferenza stampa organizzata alla Protezione civile per fare il punto della situazione sui contagi in Valle.

"Quattro casi sono collegati tra loro - ha sottolineato il direttore della Protezione civile, Pio Porretta - ma tutti hanno contratto il virus perchè venuti a contatto con persone provenienti dai focolai in Lombardia, Ligura ed Emila Romagna; in Valle d'Aosta non c'è focolaio".

Paolo Montagnani, direttore della Struttura di emergenza della Usl, ha reso noto che attualmente si attendono i risultati di altri cinque tamponi provenienti da località diverse della Valle.

Per l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, "la macchina sanitaria sta lavorando a pieno regime, in piena sintonia nelle sue diverse componenti, tesa all'unico obiettivo di limitare i contagi. Tutti devono fare al meglio la loro parte".

Tornando all'emergenza del momento, "Tutti e sette i pazienti sono in isolamento domiciliare e costantemente monitorati - ha spiegato Angelo Pescarmona, commissario della Usl VdA". Per ridurre la diffusione del coronavirus Covid-19, ha spiegato Pier Eugenio Nebiolo, direttore sanitario dell'Usl "abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti tra cui la limitazione delle attività specialistiche diagnostiche ambulatoriali non urgenti negli ospedali Parini e Beauregard. Sono invece garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali salvavita. Verranno anche garantiti gli interventi chirurgici. Inoltre, per evitare il sovraffollamento, è stato ridotto il numero dei visitatori in ospedale".

E' stato anche sospeso l'accesso diretto per gli esami del sangue non urgenti all'ospedale. Davanti ai quattro poliambulatori saranno allestite entro domani sabato 7 marzo delle tende per il pre-Triage.