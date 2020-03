CORONAVIRUS: DI LA SALLE IL TERZO VALDOSTANO CONTAGIATO; NELLA VALDIGNE I DUE TURISTI RISULTATI POSITIVI

E' residente a La Salle, in alta Valle, il terzo valdostano contagiato dal Coronavirus risultato positivo al tampone nel tardo pomeriggio di ieri. Positivi all'accertamento virologico anche due turisti alloggiati nella Valdigne, presumibilmente a Pré-Saint-Didiér anche se non è dato sapere se stessero in albergo o in un alloggio-vacanze. Sale così a cinque il numero delle persone risultate positive in Valle; le provette sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per il test di controllo che possa confermare la certezza del risultato.

I tre nuovi pazienti sono stati messi in isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così come i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. La loro condizione di salute è buona, con lievi sintomi influenzali.

Attraverso il protocollo messo in atto dal Gruppo regionale di coordinamento del COVD-19, i pazienti avranno assistenza sanitaria continua per il tramite del Servizio di igiene e sanità pubblica, così come il supporto degli operatori di protezione civile.