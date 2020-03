Rete civica ‘bene l’approvazione disposizioni a favore di donne vittime di violenza

“Fin dalla sottoscrizione dell’Accordo di luglio con la ex maggioranza, RC – si legge in una nota - ha lavorato in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, sostenendo con determinazione non solo l’abolizione del ticket di pronto soccorso per l’accesso e per le due visite successive, come proposto dall’Assessore, ma anche per le necessarie prestazioni mediche e psicologiche per il supporto alle vittime nel periodo successivo”.

Per Rete Civica “la scelta di effettuare i controlli e le cure successive e di prevedere l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per un anno, prorogabile su indicazione degli specialisti competenti, è un segnale importante della doverosa attenzione verso tutte le vittime di violenza di genere”.