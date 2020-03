Peinetti rinuncia a candidatura nell’Uv e Barocco se vuole deve tornare a Canossa

In primo piano Flavio Peinetti che ha detto no alla ricandidatura nell'Uv

“L’Union Valdôtaine, nella riunione del Conseil Fédéral tenutasi martedì 3 marzo a Verrès, grazie a un dibattito aperto e molto sentito tra i delegati, contrariamente a quanto uscito su diversi organi d’informazione, ha presso delle decisioni chiare e definitive rispetto alla posizione dei due consiglieri”. Lo scrive Erik Lavevaz, in una nota diffusa per precisare notizie di stampa diffuse dopo i lavori del Conseil, che ha deciso, spiega Lavevaz, “di non procedere all’espulsione del consigliere Barocco semplicemente perché lo stesso non è più tesserato Union Valdôtaine, e soprattutto perché lo stesso Barocco ha già intrapreso dei percorsi politici diversi da quelli del nostro movimento”.

Spiega Lavevaz: “Nel caso in cui il Signor Barocco (nella foto) decidesse di ritornare nell’Union Valdôtaine la sua posizione dovrà essere validata dal Conseil Fédéral”.

Diversa invece la posizione del consigliere Peinetti, iscritto Union nella section di Aoste-Ville: il Conseil Fédéral ha votato per non espellerlo, rimettendo la decisione dell’accettazione di una sua eventuale candidatura alla Section di Aoste-Ville ed in seguito alla commissione politica. “Peinetti - aggiunge Lavevaz - ha comunicato di non voler comunque proporre la sua candidatura”.

Più in generale rispetto a una possibile coalizione con i partiti autonomisti Valdostani, naturale proseguimento del progetto avviato ormai più di un anno fa, insieme a Alpe, EPAV, Stella Alpina ed Union Valdôtaine Progressiste.

“Il progetto – precisa Lavevaz - vede ad oggi una battuta d’arresto a causa di un ripensamento da parte del partito Stella Alpina”, ma l’Union Valdôtaine sempere secondo Lavevaz, “ribadisce la volontà di proseguire nel progetto di formazione di un fronte compatto delle forze autonomiste, unione che ritiene necessaria per arrestare l’avanzata del partito sovranista Lega Valle d’Aosta con il Premier Salvini”.

Proprio per questo il Conseil Fédéral ha deciso “di mantenere un dialogo finalizzato a una possibile coalizione con tutti i partiti autonomisti che si renderanno disponibili”.