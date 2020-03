Mary Poppins nel paese dei 5 stelle o Alice nel paese delle meraviglie, del bengodi, dei 5 stelle o pensa di essere su scherzi a parte? Fatto è che la Consigliera Manuela Nasso, la medesima che mentre la commisisone del Consiglio Valle esaminava il Bilancio della Regione lei in commissione postava commenti sul festival di Sanremo, ha fatto una nuova prestazione da influencer.

Il giorno in cui in Valle si è accorta di avere due casi positivi al Coronavirus, le aziende sono in ginocchio, la gente ha paura e le scuole chiudono, l’industria turistica è in emergenza, viene rinviato il Referendum del taglio dei parlamentari, probabilmente si rinvieranno le elezioni regionali, domani si riunisce il consiglio politiche del lavoro per la grave situazione economica lei si diverte a postare foto deprimenti per la gravità del momento.

Come Mary Poppins saltella sulla neve. Non c'è proprio nulla da festeggiare. Ma lei se lo può permettere tanto più che è la medesima che si è già sbagliata a votare il bilancio. Eppure questo sarebbe il nuovo; meglio qualche politico forse meno nuovo ma più capace ed in questo momento almeno più serio.