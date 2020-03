Elezioni: Manuela Nasso (M5S) in isolamento politico

Dopo la decisione di non ricandidarsi da parte del capogruppo in Regione, Luigi Vesan, e della consigliera Maria Luisa Russo - in entrambi i casi per contrasti interni al movimento - continuano le turbolenze all'interno del M5S in Valle d'Aosta in vista delle prossime elezioni regionali, ad oggi fissate per il 19 aprile.

L'ultima in ordine cronologico a sollevare dubbi sulla gestione interna è la consigliera regionale Manuela Nasso: "Confesso di essere in un momento particolare - scrive su Instagram - in cui sto approfondendo alcune questioni per me poco trasparenti, io credo che il Movimento 5 Stelle sia un progetto buono con un programma virtuoso. Chi vuole accentrare il 'potere' nelle proprie mani senza condividere e collaborare si è dimenticato di ciò che è il M5S per davvero: io no".

Poi aggiunge: "Mi sono resa disponibile per essere una candidata ma ad oggi mi ritrovo esclusa dagli aggiornamenti e addirittura espulsa dalla chat organizzativa dei probabili candidati senza spiegazioni. Ma non importa, non mi faccio intimorire da questi atteggiamenti, vado avanti per la mia strada, con miei principi e i miei ideali, a testa alta, contenta del lavoro svolto e dei miei progetti".