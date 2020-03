Emergenza Coronavirus, Cgil Cisl Uil sono con voi

Siamo al vostro fianco, nelle nostre sedi, nei luoghi di lavoro e sul territorio a disposizione di lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, così come delle cittadine e dei cittadini tutti. Nel pieno rispetto delle norme emanate dal Governo, le nostre sedi sono aperte per accogliere chi ha bisogno del sindacato.

Potete contattarci anche telefonicamente, via mail, via web. Ci siamo, per una consulenza, per un consiglio, per offrire i nostri servizi e la nostra tutela.

Ci siamo anche solo per scambiare le nostre opinioni, confron - tarci e dare sostegno.

Ci siamo grazie alle tante persone che quotidianamente vi accolgono nelle nostre sedi, nei luoghi di lavoro, che hanno le vostre stesse preoccupazioni e alle quali va la nostra gratitudine per l’impegno, la disponibilità e lo spirito di servizio con cui svolgono la propria missione.

