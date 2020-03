Elezioni: Stella alpina tenta l'affondamento degli autonomisti

I più vetusti democristiani del passato sembrano oggi delle mammole rispetto agli ex democristiani saliti sulla scialuppa Stella alpina. L’operazione che stanno mettendo in atto Carlo Marzi ed i suoi compagni è da prima repubblica quando gli interessi di partito erano superiori a quelli del paese; quando gli interessi dei singoli schiacciavano quelli della comunità.

Oggi, in Valle d’Aosta, gli ex dc saliti sulla scialuppa Stella alpina sono determinati a far naufragare, a poche bracciate dalla riva, il movimento autonomista valdostano. Alliance valdotaine, Union valdotaine e Stella alpina stavano lavorando alla costruzione di una coalizione autonomista. Ed il progetto era già a buon punto. Ma Stella alpina si è sfilata dalla possibile coalizione autonomista che alle elezioni regionali avrebbe potuto raggiungere quel 42% dei voti che assicura un premio di maggioranza assegnando alla coalizione 21 seggi che darebbero stabilità alla maggioranza; sempreché gli eletti non facciano parte della scuderia voltagabbana.

Insomma Stella alpina, da vetusti ex democristiani, vuole tenersi le mani libere per poter il giorno dopo le elezioni scegliere quale giunta dare alla Valle e magari giocarsi la presidenza. Dunque mani libere per far prevalere gli interessi di pochi al bene comune.

Ma anche se Stella alpina si è sfilata il progetto va avanti spinto con determinazione da Alliance Valdotaine e Union valdotaine che hanno già preso contatto con il Movimento 'Pays d'Aoste souverain-Pas', gli indipendentisti che hanno un’occasione irripetibile per dare una svolta autenticamente autonomista alla Petite Patrie. Il Pas ha l’opportunità di presentare una lista propria e contribuire così a rafforzare la coalizione autonomista.

La partita è davvero importante perché c’è in gioco la Valle d’Aosta. E’ una partita senza rivincita che lascerà sul campo morti e feriti. Da una parte la Lega, con al fianco il centrodestra, dall’altra la coalizione autonomista, ed i mezzo in mezzo gli opportunisti, i cespugli e la gramigna. E sono proprio gli opportunisti, i cespugli e la gramigna che potrebbero condizionare negativamente l’esito elettorale.

A oggi è difficile immaginare che dopo le Regionali sia possibile costruire una maggioranza solida. A oggi è facile immaginare che la prossima Assemblea sarà uno spezzatino od un fritto misto peggio di quella che per la prima volta nella storia valdostana ha portato allo scioglimento anticipato della legislatura.

E sono queste le ragioni per le quali Pays d'Aoste souverain, dopo lo sfilamento della Stella alpina, ha la responsabilità di far ardere la fiamma dell’autonomismo. Forse è il caso di cercare ciò che unisce più che le differenze. Ma soprattutto è il tempo di partire da domani e non dal passato.

Oggi la situazione chiede responsabilità, responsabilità, responsabilità. E i Valdostani chiedono questo. Di tutto il resto sono disgustati, umiliati, nauseati, schifati con violenti crisi di voltastomaco e di antipolitica.