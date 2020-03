CORONAVIRUS: Tre nuovi tamponi positivi, ora inviati all’istituto superiore di Sanità per conferma

La Presidenza della Regione comunica che nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria attivata per far fronte alla diffusione del contagio del COVID-19, nella serata di oggi, sono stati comunicate al Gruppo di coordinamento le risultanze di 5 tamponi. I risultati, consegnati dall’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, hanno rilevato tra questi 3 campioni positivi, che saranno ora inviati all’Istituto superiore di sanità per il test di controllo che possa dare la conferma del risultato.

I 3 pazienti sono stati messi in isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. La loro condizione di salute è buona, con lievi sintomi influenzali.

Attraverso il protocollo messo in atto dal Gruppo regionale di coordinamento del COVD-19, i pazienti avranno assistenza sanitaria continua per il tramite del Servizio di igiene e sanità pubblica, così come il supporto degli operatori di protezione civile.

Due dei pazienti positivi al tampone sono turisti. Il terzo è residente in Valle d’Aosta. Per tutti e tre vi sono stati contatti con le “zone rosse” della Lombardia.