RADIOLOGIA: NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

L’Usl informa che è stata predisposta una nuova procedura riguardante le modalità ditrasmissione della documentazione sanitaria alla Sc Radiologia diagnostica einterventistica.

Da lunedì 9 marzo 2020, gli utenti potranno prenotare le prestazioni radiologiche nonancora prenotabili presso gli sportelli CUP direttamente presso Sportello Prenotazioni nelreparto di Radiologia all’ospedale Parini, piano -1, oppure presso gli sportelli territoriali eospedalieri, consegnando agli operatori la necessaria documentazione e l’impegnativa delmedico curante o specialista.

La nuova procedura riguarda le prestazioni per le quali era necessario inviarel’impegnativa tramite fax o e-mail: tale modalità, in ottemperanza alla normativa sullaprivacy in vigore, viene annullata in quanto fax e posta elettronica sono strumenti nonsicuri per la tutela dei dati soggetti a trattamento speciale (ex dati sensibili).

Pertanto, gli operatori degli sportelli CUP ubicati in ospedale e nelle sedi distrettualipotranno ricevere direttamente - di persona - l’impegnativa dell’utente e latrasmetteranno alla struttura di Radiologia mediante un sistema di comunicazioneinterno criptato e sicuro.

Per informazioni sugli esami prenotabili tramite CUP, per quelli prenotabili direttamentepresso il reparto di Radiologia (e negli sportelli CUP con la nuova procedura insostituzione del fax o e-mail) è possibile consultare il sito internet dell’Usl www.ausl.vda.italla voce CUP o nella pagina della Radiologia diagnostica e interventistica / Informazioniagli utenti.