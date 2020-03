Domani giovedì 5 marzo saint Adrien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 5 marzo

Seminario Maggiore - ore 17.30-19.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 6 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Rhêmes-Notre-Dame - ore 11.00

Incontro con la Comunità monastica della Koinonia de la Visitation

Sabato 7 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose e S. Messa

Domenica 8 marzo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.30

S. Messa

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2020 della Parrocchia di Maria Immacolata

Lunedì 9 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 13 marzo

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Piazza Chanoux - pomeriggio e sera

GMG diocesana

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 5 marzo saint Adrien

La Chiesa celebra Sant' Adriano di Cesarea Martire

A Cesarea in Palestina, sant’Adriano, martire, che, durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, nel giorno in cui gli abitanti erano soliti celebrare la festa della Fortuna, per ordine del governatore Firmiliano, fu per la sua fede in Cristo dapprima fu gettato in pasto a un leone e poi sgozzato con la spada.

Subì il martirio con Eubulo il 5 o 7 marzo 309, «sesto anno della persecuzione», secondo la testimonianza di Eusebio. Essendo venuti ambedue a Cesarea in Palestina per aiutare i martiri di quella città, i due santi furono scoperti e, per aver confessato la loro fede, furono condannati alle belve. Adriano, dopo essere stato gettato in pasto ad un leone, fu finito con la spada. Nei sinassari greci il giorno 7 o 8 maggio è celebrata la festa dei ss. mm. Eubulo e Giuliano, ma è chiaro, come ha acutamente osservato il Delehaye, che sotto questo secondo nome si nasconde una corruzione del nome di Adriano. Qualche cosa di analogo è accaduto nel Martirologio Geronimiano, dove fra i santi ricordati il 5 marzo sono menzionati Adriano ed Euvolo, il cui nome appare corrotto nei codd. secondo la pronunzia bizantina.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 18,10.