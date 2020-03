Rocco Schiavone cerca comparse ed automobili per la nuova serie

Non si sa ancora quando, ma la Valle d’Aosta sarà ancora il set per la serie televisiva Rocco Schiavone, giunta alla quarta stagione. In previsione delle future riprese della serie, le cui date non sono ancora state rese note e che verranno ufficializzate solo nelle prossime settimane, la produzione è alla ricerca di figure da inserire come comparse.

La Cross Productions cerca uomini e donne dai 18 ai 70 anni e bambini e bambine dai 6 agli 11 anni residenti in Valle d’Aosta, e in particolare: uomini 25/50 anni che dovranno indossare divise delle forze dell’ordine (altezza 175/180, taglia 48/52); -uomini e donne 30/60 anni che possiedano uno smoking, per gli uomini, e un abito lungo da sera per le donne; uomini e donne maggiorenni, con volti e fisico particolari, non ordinari; bambini e bambine 6/11 anni che dovranno essere accompagnati al casting da un genitore.

Il casting si terrà mercoledì 11 marzo dalle 10 alle 18 e giovedì 12 marzo dalle 9,30 alle 14 alla Cittadella dei Giovani.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di fotocopia della carta di identità, codice fiscale, codice Iban e di una penna per compilare i moduli che verranno distribuiti. Il lavoro sarà regolarmente retribuito. Le persone selezionate verranno contattate successivamente dai responsabili del casting.

La produzione sta cercando anche alcune autovetture: BMW tipo serie 1 colore grigia o blu o altri colori (no bianca, no nera); auto berlina familiare cinque porte tipo Peugeot 308 (non ultimo modello) con interni spaziosi; Fuoristrada tipo Suzuki Vitara modello inizio anni 2000 o in alternativa un'utilitaria un po' vissuta, (con leggeri graffi o piccole ammaccature); Suv tipo Jeep o un pick up; berlina modello Hyundai Pica; furgoncino tipo Fiorino Fiat; Panda 4x4 verde (vecchio modello serie fino al 2002).

Chi possiede queste autovetture e vuole renderle disponibili alla produzione dovrà recarsi alla Cittadella dei giovani nelle stesse giornate e orari del casting, dove verrà fornita apposita modulistica da compilare in loco. Chi fosse impossibilitato ad andare personalmente alla Cittadella può inviare all’indirizzo schiavonecasting@gmail.comschiavonecasting@gmail.com fotografie del veicolo insieme al nominativo del proprietario e al numero di telefono a cui poter essere contattati.

Per informazioni scrivere esclusivamente a schiavonecasting@gmail.com e non contattare Film Commission Vallée d’Aoste che non si occupa direttamente del casting.