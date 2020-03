CORONAVIRUS: Modifiche programmi eventi, manifestazioni e spettacoli della Regione

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, recante ulteriori misure di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 da applicarsi sul territorio nazionale, la Presidenza della Regione informa di aver provveduto ad effettuare una prima ricognizione degli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli, in programma fino al 3 aprile, che dovranno essere annullati o rinviati.

Nello specifico, oggi, giovedì 5 marzo, è stata annullata l’inaugurazione della mostra Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd'hui prevista presso la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, così come la premiazione del Prix Willien, prevista il 20 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

Sono, inoltre, state annullate le Rencontres de Phisique di La Thuile, in programma dal 9 al 14 marzo, così come è stato cancellato lo spettacolo teatrale Heidi project nell’ambito delle Journée de la Francophonie, rivolto agli studenti delle scuole e in programma il 17, 18 e 19 marzo prossimi. Peraltro anche le altre iniziative previste dal calendario delle Journées, comprese quelle specificatamente destinate alle scuole, sono state annullate. Confermata, invece, sempre nell’ambito di tale programmazione, la visita guidata al Centro Visitatori del Parco nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame prevista sabato 7 marzo e organizzata dalla Fondation Grand Paradis.

Per quanto riguarda invece la Saison culturelle, sono sospesi tutti gli spettacoli e le proiezioni cinematografiche in calendario fino al 3 aprile. Gli Uffici della Struttura Attività culturali dell’Amministrazione regionale, al momento, stanno provvedendo ad una puntuale verifica, data per data, sulle possibilità di recupero, in merito alle quali verrà data tempestiva comunicazione.

Sospesi anche gli spettacoli del Printemps théâtral, la cui programmazione fa parte della Saison culturelle: sarà la Fédérachon Valdoténa di Teatro Populero, organizzatrice dell’evento, a dare indicazioni su eventuali nuove date.

Sono state, inoltre, cancellate tutte le iniziative previste sino al 9 marzo nell’ambito della Settimana della legalità Aosta, così come è stata annullata la presentazione del libro Les Valdôtains à table, prevista per il 25 marzo, e organizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale.

Sono, inoltre, state annullate le numerose attività di vario genere organizzate presso la Biblioteca regionale di Aosta e le quattro biblioteche comprensoriali di Donnas, Verrès Châtillon e Morgex.

I siti museali, i castelli e i siti archeologici restano, invece, aperti al pubblico seppur con limitazioni di accesso numerico, che saranno regolate dal personale di assistenza, mentre il Teatro Romano di Aosta non subirà nessuna limitazione di accesso e di visita.

In linea generale, ogni altro evento che preveda l’assembramento di pubblico, secondo le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, è da ritenersi annullato sino al 3 aprile 2020.