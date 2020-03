CORONAVIRUS: Da Valfidi i primi interventi per imprese valdostane

VALFIDI ha introdotto un nuovo prodotto definito “antivirus” per supportare in maniera concreta le imprese valdostane che, oggi e probabilmente ancora di più nel corso delle prossime settimane, saranno chiamate a fronteggiare impegni finanziari non adeguatamente supportati da flussi di cassa.

Il prodotto - si legge in una nota - consiste nel rilascio di garanzie consortili fino al 60% su finanziamenti bancari sino a 30.000 euro. Le forme tecniche individuate variano dai finanziamenti sino a 36 mesi, con possibilità di allungamento a 48 mesi con 12 mesi di preammortamento, ai fidi di cassa sino a 12 mesi e altre forme di liquidità sino a 18 mesi con preammortamento.

Più in generale si tratta di interventi immediati e snelli e, come spiega il Presidente di Valfidi, Laurent Vicquéry (nella foto), "Con l’aumento della garanzia sino al 60% contiamo di accrescere l’appeal verso il sistema bancario per allargare il cordone del credito e agevolare così la concessione di liquidità a tutte le imprese del territorio che saranno chiamate a fronteggiare tempi particolarmente difficili".

L’obiettivo, aggiunge Vicquery, "è intervenire prima che le tensioni finanziarie possano manifestarsi". Infatti, il prodotto prevede una significativa riduzione dei costi a carico delle imprese.

Laurent Vicquery sottolinea, infine, che In queste ore Valfidi sta "affrontando la tematica con i nostri partner bancari confidando in una condivisione dell’iniziativa che garantisca l’applicazione di ulteriori condizioni di favore per le imprese”.

