Intesa tra sindacati e consigliera parità Ottolenghi, fare formazione e sensibilizzazione

Le organizzazioni sindacali Cgil, CISL, Uil e Savt e la consigliera di parità Laura Ottolenghi hanno siglato un protocollo di intesa volto a promuovere le pari opportunità in Valle d'Aosta. "È la continuazione di un percorso avviato numerosi mesi fa-ha spiegato Ottolenghi-e da qui vorremmo partire per proseguire su questa direzione. Il protocollo prevede attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.

Fare gruppo su questo tema è fondamentale". Secondo Wilma Gaillard (Cgil) "è un momento importante, l'obiettivo è tradurre le pari opportunità in qualcosa di concreto". "Molto è stato fatto per le donne nel mondo del lavoro-ha aggiunto-ma ci sono ancora molte disparità che vanno dagli stipendi al ruolo di genitori".

Infine l'assessora regionale Chantal Certan ha is servato che "tutte le misure di conciliazione e il lavoro sulle pari opportunità devono avere una concretizzazione nella vita quotidiana. È necessaria più equità nei diritti e nel lavoro. Le donne in pensione con il 20-25% in meno degli uomini non è più accettabile. Adesso vorremmo vedere i primi risultati di questa iniziativa attraverso delle azioni legislative" Inviato da iPhone