CORONAVIRUS: La politica chiede chiarimenti su ipotesi rinvio elezioni regionali

Sul regolare svolgimento delle elezioni regionali della Valle d'Aosta, previste il prossimo 19 aprile, la conferenza dei capigruppo del Consiglio Valle ha chiesto al presidente della Regione Renzo Testolin "di fare approfondimenti tecnici per capire qual è l'impatto del decreto del Governo che è stato emanato e deve essere applicato". Lo ha riferito oggi la presidente dell'assemblea Emily Rini al termine della riunione. "Ovviamente - ha specificato Rini - non è una questione politica, ma tecnica, anche per evitare eventuali ricorsi".

Potrebbero quindi essere rinviate le elezioni regionali in Valle d'Aosta, in calendario il prossimo 19 aprile, a causa dell'emergenza coronavirus. L’ipotesi è oggetto di discussione in queste ore tra le forze politiche ed è legata anche al possibile slittamento del referendum di fine marzo da parte del governo nazionale. Restano invece confermate, per ora, le elezioni comunali in Valle d'Aosta che sono in programma il 17 maggio. Anche in questo caso il voto potrebbe però essere condizionato dagli sviluppi dell'emergenza Coronavirus.