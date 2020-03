Il Medioevo fantastico ma non troppo di Vinicio Capossela

Il concerto che vede il ritorno di Vinicio Capossela alla Saison culturelle è l’occasione per presentare il suo ultimo progetto, Bestiario d’amore, da lui stesso definito un «poema musicale», uscito il giorno di San Valentino e ispirato a un testo di Richart de Fornival, erudito del 1200. Il cantautore sarà alla Saison culturelle venerdì 6 marzo alle 21.

"Il bestiario d’amore di Richard de Fornival – ha raccontato Capossela – supera i bestiari medievali e li trasforma in un’allegoria dell’amore, che non è oggettivamente misurabile. Il mio bestiario d’amore è un’opera composta da soli quattro brani di ambientazione trobadorica che conclude il viaggio dell’album Ballate per uomini e bestie per affrontare l’ultimo e il più grande dei misteri della natura umana: l’amore, la prima esperienza che rende consapevoli del nostro grado di finitezza. Non si basta più a sé stessi. L’amore appartiene al mondo della verità, più che della realtà".

Ci sono anche le canzoni del disco Ballate per uomini e bestie, cui è stata assegnata la prestigiosa Targa Tenco 2019 nella categoria Miglior disco in assoluto. Un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura.

In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Il racconto ed il canto divengono strumento per tentare un riavvicinamento al sacro e alle bestie, indispensabile punto di accesso al mistero della natura, anche umana. La forma scelta da Capossela per questa sua nuova impresa artistica è quella della ballata, come occasione di pratica metrica e di svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le riduce a storia e le compone nel fluire di strofe.