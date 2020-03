Coronavirus: Si alza l’allerta per la crisi economica

La lanciare la palla in campo è l'assessore alle politiche del lavoro e inclusione sociale, Luigi Bertschy che ha detto: “La Chambre valdôtaine, le parti sociali, le associazioni di categoria e le strutture dell'Assessorato stanno lavorando alla predisposizione di un documento di sintesi che verrà esaminato nel corso della riunione del Consiglio politiche del lavoro, convocato per il 6 marzo, per essere sottoposto alle forze politiche regionali e al Governo nazionale", precisando: “è però "fondamentale stabilire di quali margini dispone la Regione per integrare, contestualizzandole, le misure stabilite a livello nazionale". E per questo propone un’adunanza del Consiglio Valle.

Pronta la replica di Stefano Aggarvi (Lerga): “Auspico che se ci dovrà essere una riconvocazione del Consiglio per definire misure integrative rispetto a quelle del governo centrale per far fronte all'emergenza Coronavirus, queste è bene che vengano condivise con tutti i gruppi consiliari preventivamente".

"Rispetto alla possibilità di intervento dell'amministrazione regionale è bene ricordare che è oggi limitato dal regime di ordinaria amministrazione - aggiunge - che però non preclude il potere-dovere di esercitare l'iniziativa legislativa per sottoporre all'approvazione del Consiglio sia pure sciolto un atto legislativo, quando l'iniziativa assuma, per contenuto, i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza legate a situazioni eccezionali alle quali occorre prontamente e improcrastinabilmente dare seguito".

La Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, invece, sollecita l’istituzione urgente di "una cabina di regia per individuare azioni sinergiche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e i suoi effetti sull'economia valdostana", che lo ha chiesto alla Giunta, anche dagli assessori regionali competenti; da un rappresentante per gruppo consiliare; da rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle Forze dell'ordine coadiuvati dalle strutture di riferimento”.