ARRIVATO ORA DECRETO SCUOLE CHIUSE FINO 15 MARZO

Il governo chiuderà scuole e università fino al 15 marzo. È una delle misure per far fronte all’emergenza coronavirus, discussa dall’esecutivo in una riunione in tarda mattinata a Palazzo Chigi e confermata in una conferenza stampa dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in precedenza aveva frenato su questa possibilità. Il nuovo decreto che fornirà ulteriori misure per il contenimento sanitario.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, al momento sono 2706 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 276

I pazienti ricoverati con sintomi sono 1346, 295 sono in terapia intensiva, mentre 1065 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 107, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

In Valle al momento nessun contaggio. Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente: