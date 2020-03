Contro i disturbi del sonno scende in campo il Neurocenter VdA

Organizzata ormai da diversi anni da un'apposita Commissione medica internazionale, si svolgerà anche in Valle d'Aosta venerdì 13 marzo la Giornata Mondiale del Sonno.

L'iniziativa vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui principali disturbi del sonno che, pur essendo molto frequenti e gravi per le conseguenze che possono comportare sullo stato di salute, sono spesso sottovalutati quando non addirittura sottodiagnosticati dai medici e trattati in modo inadeguato.

Diverse e importanti le iniziative rivolte ai valdostani e organizzate al Neurocenter Vda del Centro di Medicina del Sonno diretto dal dottor Giuseppe D'Alessandro in regione Borgnalle 10 ad Aosta Open Day: dalle ore 9 alle ore 12 saranno fornite informazioni e consigli contro l'insonnia e contro i principali disturbi del sonno e sarà distribuito materiale informativo educazionale. Una conferenza-dibattito è invece organizzata dalle ore 16 alle ore 17,15 (e poi dalle ore 17,15 alle 18,30) sul tema 'Insonnia cronica, Sindrome delle Gambe senza riposo' e 'Apnee Respiratorie durante il Sonno'.

Essendo i posti disponibili limitati è obbligatoria la prenotazione al numero 345 6088410. L'Ingresso gratuito. Maggiori informazioni sulle attività dei centri sono disponibili ai seguenti link: www.neurocentervda.it e www.sonnoao.it.