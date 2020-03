Meno sale si può, parola dell Usl VdA

'Meno sale, più sale iodato, uguale salute' è lo slogan della campagna di sensibilizzazione avviata in Valle d’Aosta in occasione della Settimana mondiale per la riduzione dell’utilizzo del sale iniziata oggi martedì 4 marzo.

L’iniziativa, presentata nella sede della Usl VdA, coinvolge i medici di famiglia, i pediatri e le strutture territoriali dell'Usl valdostana. La riduzione del sale non è solo una buona pratica culinaria ma è soprattutto una priorità dell'Organizzazione mondiale della Sanità-Oms, che si è posta l'obiettivo di una riduzione del 30 per cento entro il 2025.

In Valle d’Aosta - secondo quanto hanno spiegato il direttore sanitario dell'Usl Pier Eugenio Nebiolo, il direttore del Dipartimento delle Discipline mediche Anna Maria Covarino, il dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità pubblica, Giulio Doveri e il direttore dell'Area territoriale, Leonardo Iannizzi – in questi giorni saranno promosse iniziative informative e sarà distribuito materiale divulgativo, anche nelle sedi dei consultori e dei poliambulatori. In particolare, saranno consegnati opuscoli e affisse locandine sull’importanza di consumare meno sale a tavola e dei vantaggi derivanti da una dieta iposodica.