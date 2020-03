IL DIRITTO ALLA SALUTE IN VALLE

La salute , si sa, è un diritto del cittadino garantito dalla Costituzione (art.32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."). A questa garanzia dovrebbe provvedere lo Stato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e utilizzando le risorse provenienti dalle tasse, cioè dalle nostre tasche (salvo quelle degli evasori). Il guaio è che la sanità pubblica, attraverso i suoi livelli essenziali di assistenza (LEA), non si è dimostrata in grado di provvedere a tutte le prestazioni necessarie, alcune delle quali sono finite con l'essere a carico dei privati che così pagano due volte: per la sanità pubblica con le proprie tasse e per la sanità privata a proprio esclusivo carico.

Si pensi, a quest'ultimo riguardo, alle spese per cure odontoiatriche; a quelle per certe visite specialistiche, cui si ricorre anche per evitare lunghissime liste di attesa; a certe cure riabilitative, quando sono necessarie ma superano i limiti garantiti dal sistema pubblico. Ora, le recenti statistiche stanno dimostrando che negli ultimi tempi la spesa sanitaria privata ha raggiunto per il singolo cittadino e per la sua famiglia livelli difficilmente sopportabili dai redditi familiari, specialmente se ci riferiamo ai lavoratori dipendenti. In Valle d'Aosta, se la spesa sanitaria a carico dell'USL ha raggiunto la cifra di 280 milioni di euro annui, la spesa sostenuta dai privati (la spesa sanitaria privata) ammonta a ben 141 milioni di euro annui.

Di qui la necessità per il mondo del lavoro di puntare, come si è già fatto per la pensione integrativa, ad una seconda gamba del sistema assicurativo sanitario attraverso polizze assicurative gestite da appositi fondi finanziati dagli stessi lavoratori e con i benefici fiscali previsti dalla contrattazione collettiva. In tal modo la spesa sanitaria privata del singolo lavoratore e del suo nucleo familiare trova almeno la possibilità di essere, in tutto o in buona parte, rimborsata dal fondo assicuratore.

Alcuni altri dati per capire l'importanza di questo problema. In Valle il servizio sanitario regionale spende ogni anno per ciascun valdostano circa 2200 euro (siamo al terzo posto in Italia dopo Trento e Bolzano; ma la spesa suppletiva del privato cittadino in Valle ha superato ormai i 1100 euro annui pro capite (siamo al secondo posto dopo Trento) e, non essendoci alcuna garanzia assicurativa, questa spesa resta tutta sulle spalle del privato.

Sulla base di queste riflessioni, la Regione ha finalmente deciso di muoversi, dopo che tutte le altre Regioni lo hanno fatto da tempo. Con riferimento non solo al settore del lavoro pubblico (anche se sarà quello iniz ialmente coinvolto) ma anche a quello del lavoro privato ha avviato con le Organizzazioni Sindacali -per ora quelle del Comparto Unico del pubblico Impiego - un approfondito confronto per pervenire nel più breve tempo possibile alla costituzione di un fondo sanitario integrativo, che garantisca ai lavoratori quelle prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Regionale.