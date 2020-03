PAPA: Nel segno della «Laudato si’»

Un rinnovato «appello urgente a rispondere alla crisi ecologica», perché «il grido della terra» e quello «dei poveri non possono più aspettare»: è contenuto nel videomessaggio con cui Papa Francesco invita le comunità cattoliche del mondo a celebrare, dal 16 al 24 maggio prossimi, la «Settimana Laudato si’».

L’iniziativa, presentata martedì 3 marzo, intende fare memoria del quinto anniversario dell’enciclica sulla cura della casa comune e rappresenta un modo concreto da parte delle parrocchie, delle comunità religiose, delle diocesi, delle scuole e di altre istituzioni per riflettere e approfondire l’impegno in vista della realizzazione della visione dell’ecologia integrale in essa contenuta. Di seguito il testo del videomessaggio in una traduzione italiana dallo spagnolo.

«Che tipo di mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? (cfr. Laudato si’, 160) Motivato da questa domanda, vorrei invitarvi a partecipare alla Settimana Laudato si’ dal 16 al 24 maggio 2020. È una campagna globale in occasione del 5° anniversario della Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune.

Rinnovo il mio appello urgente a rispondere alla crisi ecologica. «Il grido della terra e il grido dei poveri» non possono più aspettare. Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio Creatore. Celebriamo insieme la Settimana Laudato si’. Che Dio vi benedica. E non vi dimenticate di pregare per me. Grazie.La «campagna globale» mira a stimolare le comunità cattoliche a intraprendere azioni più coraggiose per la salvaguardia dell’ambiente naturale.

Del resto, se è vero che nei cinque anni successivi alla pubblicazione dell’enciclica di Papa Francesco, migliaia di comunità in tutto il mondo hanno compiuto azioni a difesa del creato, è altrettanto vero che l’ampiezza e il ritmo del degrado ambientale continuano a crescere rapidamente. E mentre il fenomeno si acuisce, i fedeli cattolici cercano risposte.

Perciò, il Pontefice e il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale esortano a valutare con onestà le azioni compiute fino a oggi e a fare insieme i passi successivi. A tal fine è stato attivato il sito internet https://laudatosiweek.org contenente materiale promozionale e un kit completo di strumenti per pianificare e attuare le azioni. Con l’assicurazione che tutte le proposte saranno accolte favorevolmente, in base alle esigenze e al contesto di ciascuna istituzione.