Le pagine di un libro il posto più sicuro per custodire segreti

«I fiori che nascondiamo nei libri sono i segreti che non riusciamo più a raccontare. Rimangono anni, tra le pagine, in attesa che qualcuno porti alla luce la nostra vera storia.» Così Silvia Montemurro a proposito del suo romanzo ‘I fiori nascosti nei libri’ che l’autrice presenterà alla libreria Brivio di piazza Chanoux venerdì 6 marzi alle 18 con Corrado Ferrarese a moderare l’inconto.

Chiara è una giovane e promettente stilista che vive a Firenze. Quando il direttore di un hôtel di lusso di Sankt Moritz la invita ad organizzare una sfilata per i suoi ospiti, si sente baciata dalla fortuna. Si mette in viaggio, ma per una bufera di neve arrivare a destinazione diventa impossibile. Alla dogana le consigliano di fermarsi a Villa Garbald, dove lei arriva e incontra prima il vecchio custode, Arold, e poi il figlio, Thomas.

Entrambi sembrano turbati dalla sua presenza, forse per via della straordinaria somiglianza tra Chiara e la donna di un ritratto appeso in uno dei corridoi, che misteriosamente nottetempo svanisce. Il dipinto ritrae Irena, una ragazza polacca che, durante la Seconda guerra mondiale, si è finta cittadina svizzera ed è stata accolta da un’amica della madre a Villa Garbald: lì, insieme ad altre giovani di buona famiglia, impara l’arte della tessitura e conosce Toni, un contrabbandiere. E il loro sarà un incontro che le cambierà per sempre la vita.

Silvia Montemurro racconta di due donne lontane nel tempo e nello spazio ma legate da un unico destino e compone, tassello dopo tassello, una narrazione appassionante, che ci fa assaporare appieno il potere dei sentimenti, la magia dell’amore, la potenza delle storie.

Silvia Montemurro (Chiavenna, 1987) collabora con il settimanale ‘Confidenze’. Il suo romanzo d’esordio, ‘L’inferno avrà i tuoi occhi’ (2013), è stato segnalato dal comitato di lettura del Premio Calvino. Per Rizzoli ha pubblicato ‘La casa delle farfalle’ (2018).

Per prenotare una copia autografata e avere un posto a sedere assicurato inviare un messaggio via facebook oppure via WhatsApp al numero 3466286717.