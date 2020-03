CORONAVIRUS: In attesa che si muova la Regione Valfidi mette in campo nuovi strumenti aziende in crisi

Tanti artigiani, commercianti, esercenti e ristoratori sono più che preoccupati. Sono disperati perché inizia a scarseggiare la liquidità mentre le buste paga, le tasse e gli affitti li devono pagare e al momento non hanno certezza di cosa farà e cosa potrà fare la Regione in aggiunta ad eventuali provvedimenti del Governo centrale che pare però pensare più alle zone rosse.

Valfidi ha messo a punto alcuni interventi che dimostrano come Valfidi è al fianco delle aziende con l’obiettivo primario di ridare fiducia alle imprese, agevolando l’accesso al Credito, anche mediante il ricorso agli strumenti già esistenti ma non ancora pienamente operativi.

Sarebbe opportuno che banche e consorzi fidi attivino un Fondo speciale per le emergenze regionali. Mai come adesso la vicinanza alle imprese è un dovere. Valfidi in modo convinto, umile e disponibile si mettono al fianco delle imprese e dei piccoli imprenditori. Infatti, Valfidi è la Cooperativa di Garanzia dei Fidi tra le Imprese della Valle d'Aosta che accompagna e sostiene tutte le piccole e medie imprese e i professionisti della Valle d’Aosta nell’accesso al credito.

Già oggi Valfidi assiste in maniera puntuale oltre 3.200 imprese garantendo finanziamenti e linee di credito per oltre 200 milioni di Euro.

Garanzia liquidità Antivirus

Tipologia

Garanzia finalizzata alla concessione di linee di breve termine e finanziamenti destinati al fabbisogno di liquidità a seguito delle negative ripercussioni economiche causate dai recenti eventi (COVID-19).

Importo e durata

Importo finanziato sino a 30.000 Euro, con durata variabile in ragione delle forme tecniche:

Finanziamenti chirografari: sino a 36 mesi estendibile a 48 mesi con preammortamento sino a 12 mesi;

Aperture di credito scadenzate a 12 mesi;

Finanziamenti o linee di breve termine sino a 18 mesi con preammortamento.

Interventi ammissibili

Nuovi finanziamenti destinati a sostenere le esigenze di liquidità per fronteggiare i "danni” subiti a causa del COVID-19 (es. prenotazioni annullate, contrazione delle vendite, ritardi nel pagamento dei fornitori, pagamento affitti, difficoltà nel fronteggiare le rate dei mutui in scadenza), e più in generale a supporto di tutte le esigenze di liquidità dell’impresa.