Coronavirus: In attesa applicazione decreto chiusura scuole

“La Valle d'Aosta rimane una regione sicura, senza casi di contagio da Coronavirus, che ha messo in campo tutte le azioni necessarie per fronteggiare la situazione". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa organizzata nel tardo pomeriggio di oggi per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.

L’assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, ha inoltre annunciato che cinque casi sospetti sono stati sottoposti al tampone e i risultati saranno resi noti nelle prossime ore. Alla luce del nuovo provvedimento ministeriale che dispone la chiusura delle scuole su tutto il territorio italiano, l’assessore regionale all’Istruzione, Chantal Certan, ha assicurato che nelle prossime ore saranno diffuse le disposizioni che saranno attivate in Valle d’Aosta.

Largo spazio è stato dato in conferenza all’assessore regionale alle Attività produttive, Luigi Bertschy: "Vogliamo portare la massima attenzione non solo alle imprese ma anche ai soggetti più deboli del sistema economico locale - ha detto Bertschy - a partire dai lavoratori del settore turistico-ricettivo che hanno perso l'occupazione a seguito dell'emergenza Coronavirus".

"Nelle diverse fasi di acquisizione di informazioni sull’andamento della situazione intendiamo coinvolgere le diverse forze politiche - ha aggiunto l’assessore - e infatti la prossima riunione del Consiglio delle politiche del lavoro, convocato per venerdì 6 marzo alle 11, è stata esteso a tutti i capogruppi del Consiglio Valle".