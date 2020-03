L’Uv riammette Peinetti e, se gradisce, Barocco; Courmayuer ed Etroubles voglio stoppare Marguerettaz

Chi commenta le vicende politiche dell’Uv è un fine politologo se riesce a far comprendere al mondo cosa succede nella savana del leone rampante. Il parlamentino unionista, infatti, ieri ha annullato la proposta di espulsione di Flavio Peinetti perché a dicembre, con Jean Barocco, aveva chiesto di modificare il Bilancio della Regione, cosa poi avvenuta, altrimenti non l’avrebbe votato.

Gli strali di Erik Lavevaz, si abbatterono sui due consiglieri mentre lui assicurava che si sarebbe dimesso un minuto dopo l’approvazione del Bilancio. Le sue dimissioni nessuno ancora le ha viste. Nel frattempo il Consiglio Valle si è sciolto perché Lavevaz e C non sono riusciti a formare una nuova Giunta.

Saputo della proposta di espulsione, Jean Barocco si autosospese per evitare l'onta di un provvedimento disciplinare ingiustificato. Oggi dopo aver cancellato il cartellino rosso a Peinetti, l’Uv aspetta che il consigliere regionale di Quart ritiri la sua autosospensione e prenda la tessera 2020. Quanto meno lo auspica la sua sezione.

Ieri i vertici unionisti avevano convocato i Comité ed il Conseil; ad entrambe le riunioni non ha partecipato Aurelio Marguerettaz, un’assenza messa in relazione ad una ipotesi avanza verbalmente dalla sezione di Courmayeurr che gradirebbe da parte dell’ex assessore Aurelio Marguerettaz (nella foto) un passo indietro rispetto ad una ventilata candidatura alle regionali.

Anche se l'obiettivo più generale, per gli unionisti di Courmayeur ed Etroubles, è che non si candidi nessuno di chi è stato in consiglio dal 2013 ad oggi. Anche se mai si è verificato nell'Uv che una sezione interferisse sui candidati di un'altra sezione; a decidere, infatti, è la commissione elettorale. Tutto questo nella prospettiva di un radicale rinnovamento attraverso una rottamazione tanto spinta quanto intempestiva. Alla luce, soprattutto, del fatto - per gli unionisti contrari nel 2017 all'allenza con l'ex sindaco Fabrizia Derriard - che la sezione di Courmayeur è dotata di una lungimiranza tale che ha portato all'elezione di Stefano Miserocchi sindaco di Courmayeur la cui maggioranza è a pezzi.

La sezione di Courmayeur si era espressa sull'opportunità che Marguerettaz si candidasse alle regionali 2020 nel corso di una riunione dei presidente della Valdigne, del Gran Paradis e del Grand Combin (Zona 1 in cui l’Uv ha suddiviso il territorio valdostano per le primarie), sollecita peraltro dal Presidente della sezione di Bosses che aveva ricevuto la richiesta dall'ex assessore regionale di avere un parere preventivo in caso avesse dato la sua disponibilità a candidarsi.

Motivando la sua assenza Marguerettaz ha commentato: "Se ipotizzi che parlino di te opportunità vuole che lo facciano in piena libertà".