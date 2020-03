E' l'ex Presidente della Giunta Antonio Fosson il consigliere regionale più ricco del 2019

Con un reddito di quasi 170 mila euro, è l’ex presidente della Giunta regionale, Antonio Fosson (PnV, nella foto), dimessosi dall’incarico il 16 dicembre scorso, il consigliere regionale con il reddito più alto. Le dichiarazioni dei redditi del 2019 dei consiglieri regionali valdostani sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale, con riferimento all’anno d’imposta 2018. Fosson si era rivelato il più 'ricco' anche per i redditi percepiti nel 2017 con imposta 2018, ovvero quasi 142 mila euro.

Subito dopo con poco più di 163 mila euro, figura Flavio Peinetti (Uv), che è però entrato in Consiglio Valle solo nel maggio scorso in sostituzione di Augusto Rollandin, e quindi nel reddito 2018 non sono incluse le indennità da consigliere. Proprio Rollandin è il terzo consigliere più ricco con un reddito di poco più di 144.000 euro.

Il più 'povero', anche perchè entrato in Consiglio solo lo scorso dicembre, è il Presidente Uv ed ex sindaco di Verrayes Erik Lavevaz, con un reddito 2019 di poco oltre 26.000 euro. Poco sopra i 30 mila euro il consigliere di VdA Libra Roberto Cognetta e Maria Luisa Russo (M5S).

Non hanno presentato i redditi, come viene evidenziato nel Bollettino Ufficiale, il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara (Uv) nè l'ex presidente e attuale consigliera della Lega VdA Nicoletta Spelgatti, che spiega: "La mia segretaria aveva inoltrato la documentazione alla Regione nei tempi corretti ma a un indirizzo mail sbagliato; ieri (martedì 3 marzo ndr) ho rispedito tutto correttamente. La mia situazione patrimoniale non ha subìto variazioni dall'anno precedente e i redditi ammontano per il 2019 di 64.602 euro".

Di seguito le dichiarazioni come da Bollettino Ufficiale:

Antonio Fosson 169.250 (nel 2018 141.925 euro)

Flavio Peinetti 163.549

Augusto Rollandin 144.371(138.468 euro)

Paolo Sammaritani 125.436 (94.998 euro)

Elso Gérandin 112.871 (88.048 euro)

Emily Rini 103.333 (79.488 euro)

Laurent Viérin 101.915 (105.071 euro)

Albert Chatrian 87.965 (102.545)

Joël Farcoz 87.712 (73.608 euro)

Mauro Baccega 82.822 (73.621 euro)

Alessandro Nogara 80.884 (66.947 euro)

Claudio Restano 79695 (78.196 euro)

Luigi Bertschy 79358 (87.019 euro)

Stefano Borrello 78.109 (77.982 euro)

Renzo Testolin 76.896 (59.914 euro)

Luca Bianchi 75.551 (65.108 euro)

Chantal Certan 74.449 (76.648 euro)

Stefano Aggravi 73.792 (47.837 euro)

Patrizia Morelli 72.643 (61.092 euro)

Pierluigi Marquis 68.719 (103.083 euro)

Stefano Ferrero 61.809 (59.203 euro)

Alberto Bertin 55.662 (59.352 euro)

Roberto Luboz 54.824 (33.193 euro)

Luciano Mossa 50.696 (29.825 euro)

Chiara Minelli 47.691 (33.824 euro)

Luca Distort 46.985 (26.756 euro)

Luigi Vesan 46.848 (30.163 euro)

Giovanni Barocco 45.696 - in Consiglio dal 6 marzo 2019

Daria Pulz 45.077 (29.953 euro)

Andrea Manfrin 44.616 (17.080 euro)

Manuela Nasso 44312 (12.503 euro)

Carlo Marzi 42.772 - in Consiglio dal 20 dicembre 2019

Diego Lucianaz 42.701 (23.917 euro)

Alessia Favre 39.777 - in Consiglio dal 20 dicembre 2019

Luisa Trione 35.292 - in Consiglio dal 20 dicembre 2019

Jean-Claude Daudry 32.725 (49.999 euro)

Maria Luisa Russo 31.537 (10.87 euro)

Roberto Cognetta 30.108 (14.282 euro)

Erik Lavevaz 26.598 - in Consiglio dal 20 dicembre 2019