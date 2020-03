Baccega leader di Azione VdA ‘Con Calenda contro avversari liberismo’

"Buon giorno a tutti. Per me e per altri amici della Valle d'Aosta che condividono i principi del manifesto di Azione è un vero piacere entrare a far parte del gruppo Azione". Lo scrive Mauro Baccega, assessore regionale alla Sanità su FB che rende noto come di aver risposto così alla segreteria di Azione aver ricevuto l’approvazione dell’adesione al partito di dell’europarlamentare ed ex ministro Carlo Calenda.

“Seguivamo fin dalla nascita di Siamo Europei l'azione politica del Dr. Calenda e del progredire del suo gruppo – si legge nel post – e ora con la presenza di AZIONE, che ha come priorità della sua azione politica economica Investire, proteggere e liberare, con la presenza decisamente in crescita in molte regioni d'Italia abbiamo ritenuto opportuno condividere la presenza di AZIONE in Valle d'Aosta”.

Mauro Baccega sottolinea ancora: “Abbiamo più volte sostenuto che ci interessava dialogare con un fronte che andava dai liberal democratici agli autonomisti fino ai progressisti e sulla base di questi indirizzi che il nostro ex movimento EPAV si era mosso”. Per questo fa affidamento “ad una forte sinergia rappresentata in Europa e in Italia da Azione e dal suo fondatore Carlo Calenda per contrapporsi a coloro che sono gli avversari della democrazia liberale e del grande fronte democratico. Noi siamo PER fare, perché – conclude l’assessore regionale alla Sanità - siamo persone che lavorano, che producono e che studiano al contrario di troppi populisti e sovranisti ora presenti sulla scena politica”.