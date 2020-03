CORONAVIRUS: CONFCOMMERCIO E VALFIDI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

La tua impresa si trova in difficoltà a causa della crisi #Coronavirus 😷😷😷??Confcommercio VdA e Valfidi s.c. non ti lasciano solo!Chiama 📞📞📞i nostri uffici al recapito 348.9792534 oppure inviaci un messaggio 📩su WhatsApp con #Coronavirus e verranno in brevissimo tempo individuati specifici strumenti di intervento finalizzati a supportare la liquidità aziendale con particolari condizioni di favore.Non esitare a contattarci.