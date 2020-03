Questura invita affollare uffici per pratiche amministrative

Al fine di migliorare la fruibilità degli uffici aperti al pubblico della Questura, si invitano i cittadini, già in possesso di una prenotazione per il disbrigo pratiche amministrative, a recarsi all’appuntamento non prima di 15 minuti rispetto all’orario fissato.

Per coloro che, invece, non sono in possesso di una prenotazione o di un appuntamento, sarà comunque garantito l’accesso agli sportelli compatibilmente con le disponibilità dei singoli uffici ed in relazione alle attività connesse con le pratiche degli utenti già prenotati.