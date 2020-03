Coronavirus: Tende d’attesa prima di accedere ai centri traumatologici stazioni sci

Una simulazione rilevazione temperatura. Gli operatori in servizio usano ovviamente guanti e mascherina. Nell'articolo la tenda di Courmayeur e di Cervinia

Nei pressi dei centri traumatologici delle stazioni di La Thuile, Courmayeur, Pila, e Cervinia sono state montane derlle tende sala d'attesa per evitare che i turisti affluiscano nella struttura sanitaria. Lo ha disposto la Protezione civile in accordo con l’Unità di crisi regionale a tutela dei turisti e del personale che opera all’interno del centro traumatologico per lo più composto da una sola stanza. A Gressoney la Trinité, invece, viene utilizzato un locale adiacente al centro di Staffal.

La decisione è stata presa per evitare la chiusura dei centri trasfusionali a causa del coronavirus. Nella sostanza vengono così separati i pazienti presenti nel centro da chi vuole accedervi.

Le tende vengono così utilizzate come sale d’attesa dove personale volontario della Croce Rossa e della Protezione civile rileva la temperatura e compila un questionario di rischio validato dalla comunità scientifica; in caso di rischio effettivo, segnalerano la centrale unica del soccorso per le procedure previste dal protocollo.

Il questionario consiste nel compilare informazioni relative alle zone di provenienza, difficoltà respiratorie e altre notizie di carattere generale. Il servizio nelle Tende d’attesa è svolto dalle ore 9,30 alle ore 17,30.