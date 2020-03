Le Valais met en vente ses téléphéeiques de montagne

L’Etat suisse du Valais ne veut plus exploiter des lignes de téléphérique et va le mettre en vente. Une demi-douzaine d’installations seront donc transférées à la propriété de communes ou de privés à l’expiration de la concession, et les transferts de propriété feront l’objet de négociations.

Le canton exclut la possibilité que les téléphériques situés dans le Haut-Valais ne soient plus exploités après les passages de témoin; ainsi, l’exploitation ne sera pas stoppée pour des questions de sous.Le modèle de financement déjà en place garantit un fonctionnement pérenne des installations.

Les téléphériques qui permettent d’accéder aux villages de montagne en complément de la route sont financés à 50% par la Confédération via le fonds de financement et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaireLes 50% restants sont partagés entre le canton (35%) et le constructeur (15%). Les intérêts et l’amortissement de ces 50% peuvent être financés par le biais de compensations.

L’Etat du Valais est encore propriétaire et exploitant des téléphériques haut-valaisans de Fürgangen-Bellwald, de Rarogne-Eischoll, de Gampel-Jeizinen et de Tourtemagne-Unterems. Il le restera jusqu’au renouvellement de la concession. Alors interviendront les changements de propriétaires.