COURMAYEUR: AVVIATA EVACUAZIONE PLAN CHECROUIT PER RISCHIO FRANA

E' in corso l'evacuazione di un'area in località Plan Checrouit a Courmayeur, sotto le pendici del Mont Chetif dove dieci giorni fa si era abbattuta una frana di circa mille metri cubi di pietre e terra.

La relazione dei geologi della Regione è stata consegnata questa mattina al sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi e ai vertici della Protezione civile e non lascia dubbi sull'instabilità del costone montagnoso dov'era avvenuto il distacco.

La zona che rischia di essere investita da una nuova frana ospita parte del comprensorio sciistico di Plan Checrouit, alcuni bar e ristoranti e altre strutture. L’area interessata dall’ordinanza di evacuazione del sindaco Miserocchi si colloca in prossimità di uno dei punti di accesso al comprensorio sciistico, che comunque rimane regolarmente aperto e operativo, così come operative rimangono le attività dei Maestri di Sci e le altre attività non direttamente toccate dall’ordinanza. Preoccupazione è stata espressa nell'occasione da Confcommercio della Valle d'Aosta per la chiusura obbligata ma necessaria di alcune strutture turistico-ricettive.

Il distacco era avvenuto alle 18 di martedì 25 febbraio; aveva causato danni per diverse migliaia di euro al tapis roulant della pista 'Baby' e non aveva coinvolto persone perchè a quell'ora gli impianti erano chiusi.