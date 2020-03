Gli allevatori valdostani preoccupati latitanza politica e per disattenzione verso agricoltura

Come ogni anno è stato fatto il punto della situazione economica del settore e purtroppo, per una volta ancora, si è dovuto prendere atto di un calo del numero di aziende e di un generale diffuso pessimismo. La situazione di stallo venutasi a creare in conseguenza della crisi politica di fine anno e l’azione di programmazione poco incisiva costringono ad approfondite riflessioni e serie programmazioni future.

"Il mondo dell’allevamento e l’intero comparto produttivo regionale - spiega Dino PLanaz, presidente dell'Arev - non si meritano una condizione di assenza di programmazione e mancate decisioni come quelle che hanno contraddistinto gli ultimi anni, circostanza venutasi a creare a causa di eccessivi personalismi, eccessiva conflittualità, mancanza di linee programmatiche chiare e scarsa condivisione degli obiettivi con il tessuto produttivo. In diverse occasioni le istanze degli allevatori sono state ignorate".

E’ iniziato l’iter di rinnovo del consiglio regionale, si è praticamente già aperta la campagna elettorale, quindi andiamo verso un momento dove si sprecheranno i proclami, ma all’agricoltura ed al settore zootecnico che importanza sarà veramente riservata? "E’ giunto il momento - aggiunge Planaz - di assumersi le proprie responsabilità e procedere in tempi stretti ad individuare un percorso che dia certezze istituzionali e finanziarie. La confusa situazione politica degli ultimi anni, la mancata approvazione del bilancio della Regione, evidenziano la grave irresponsabilità e la superficialità con la quale si affrontano problematiche importanti, per i vari settori economici".

Secono l'Arev "E’ il momento di far capire quale importanza viene riservata al settore primario e se l’insostituibile funzione del comparto dell’allevamento rappresenta una priorità nell’azione politica e programmatica del prossimo futuro. I segnali nel prossimo futuro devono essere tangibili segnando una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni per ridare vigore e ottimismo ad un settore fondamentale per lo sviluppo armonico del nostro territorio a beneficio di tutte le categorie economiche e della qualità della vita di ogni valdostano e di ogni frequentatore della Valle".

In nona nota si legge, ancora: "Non possiamo confidare che il futuro di un settore così delicato sia basato esclusivamente sulla passione e sulla tenacia dei nostri allevatori, che sovente non riescono a far fronte agli impegni oltre che a rinunciare ad un giusto reddito, ma il ruolo svolto deve essere riconosciuto mediante prospettive finanziarie certe, non con le incertezze, ritardi e mancate attuazioni di promesse che hanno contraddistinto gli ultimi anni".

Al termine della riunione gli intervenuti si sono trovati unanimemente d’accordo sulla necessità che la nuova legislatura che si aprirà a breve "individui amministratori che vorranno operare in maniera corretta e decisa assumendosi la responsabilità di dare seguito agli impegni assunti per rendere concreta un’azione politica e programmatica che sia in grado di ridare fiducia e prospettiva agli operatori del settore".