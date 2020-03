Domani mercoledì 4 marzo beux Humbert de Savoie saint Casimir

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo

Seminario vescovile di Alba

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 4 marzo

Parrocchia di Sant'Anselmo - ore 18.00

Santa Messa per la prima Stazione quaresimale

Giovedì 5 marzo

Seminario Maggiore - ore 17.30-19.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 6 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Rhêmes-Notre-Dame - ore 11.00

Incontro con la Comunità monastica della Koinonia de la Visitation

Sabato 7 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe - ore 9.30

Ritiro quaresimale per religiosi e religiose e S. Messa

Domenica 8 marzo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.30

S. Messa

Itinerario di preparazione al Matrimonio 2020 della Parrocchia di Maria Immacolata

Lunedì 9 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 13 marzo

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Piazza Chanoux - pomeriggio e sera

GMG diocesana

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 4 marzo beux Humbert de Savoie saint Casimir

La Chiesa celebra San Casimiro Principe polacco

Nasce a Cracovia, nel 1458. Figlio del re di Polonia, appartenente alla dinastia degli Jagelloni, di origine lituana. Quando gli Ungheresi si ribellarono al loro re, Mattia Corvino, e offrirono al tredicenne principe Casimiro la corona, questi vi rinunciò appena seppe che il papa si era dichiarato contrario alla deposizione del regnante. Impegnato in una politica di espansione, re Casimiro IV (1440-1492) diede al terzogenito l'incarico di reggente di Polonia e il principe, minato dalla tubercolosi, svolse il compito senza lasciarsi irretire dalle seduzioni del potere. Non si piegò alle ragioni di Stato quando gli venne proposto dal padre il matrimonio con la figlia di Federico III, per allargare i già estesi confini del regno. Il principe Casimiro non voleva venir meno al suo ideale ascetico di purezza per vantaggi materiali cui non ambiva. Di straordinaria bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva riservato il suo cuore alla Vergine. Si spegne a 25 anni a Grodno (in Lituania) il 4 marzo 1484. Nel 1521 papa Leone X lo dichiarò patrono della Polonia e della Lituania.

Il sole sorge alle ore 7,03 e tramonta alle ore 18,10.